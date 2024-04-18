شكرا لقرائتكم خبر عن 67 ألف جلسة قضائية رقمية بديوان المظالم خلال الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

منجزات ديوان المظالم

الدمام - شريف احمد - كشف ديوان المظالم أن عدد الدعاوى المنجزة خلال الربع الأول من العام 2024م، قد بلغ 42,716 دعوى، عقد لها 67,334 جلسة قضائية رقمية.ويشمل هذا كافة محاكمه التابعة له في جميع مناطق المملكة وعبر جميع مراحل التقاضي.وتضمنت إحصائية ديوان المظالم عن أعمال القضاء الإداري بالمملكة خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري أن منصة معين الرقمية تلقت وقيّدت خلال نفس الربع 41,716 طلبًا ودعوى.كما وشهدت المنصة وعبر كافة خدماتها الرقمية 232,654 زيارة شوهد من خلالها 1,940,098 صفحة معروضة.ويعتمد ديوان المظالم من خلال نشر أرقام وإحصائيات سير العمل مفصلة عن جميع المرافق القضائية التابعة له من مبدأ الشفافية مع المستفيدين من خدمات التقاضي لديه وأصحاب الاختصاص والمهتمين، وتحفيزًا لطواقمه القضائية والإدارية في تحقيق مستهدفاته للمنجز من أعمال.