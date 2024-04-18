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وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيرته البلجيكية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا، حاجة لحبيب.
وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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