شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيرته البلجيكية والان نبدء بالتفاصيل

معظمهم من النساء والأطفال... ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على قطاع #غزة لليوم 194 إلى 33899 شهيدًا



تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا، حاجة لحبيب.وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات في المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.