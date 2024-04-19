تراند اليوم : شاهد.. امرأة تعاني من انسداد في أذنها وبعدما وضعت الطبيبة مادة لتنظيفها..كانت المفاجأة !

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة كانت تعاني من انسداد في أذنها، وبعد استخدام بيروكسيد الهيدروجين تفاجأت بخروج عنكبوت من أذنها!

وأبان الفيديو الطبيبة المختصة وهي تضع المادة الكيميائية السائلة التي تستخدم لإزالة شمع الأذن في حالة انسدادها

في أذن المسنة فتصرخ الأخيرة من شدة الألم وبعد لحظات يخرج عنكبوت صغير من أذنها وهي غير مصدقة.

وظهرت السيدة تبدي إندهاشها عندما رأت الحشرة بعينها وتبادلت الضحك مع الطبيبة.