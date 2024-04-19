تراند اليوم : بالفيديو.. لاعب "عيناوي" يوجه رسالة للبليهي : كرة القدم ما تجي بالهياط يا علي.. و إذا الوضع مصامخ روس علي بالحرام ما تفوز!

صحيفة الخليج 365: وجه لاعب نادي العين الإماراتي السابق "محمد جمال" رسالة للاعب الهلال علي البليهي، في مقطع فيديو من داخل الملعب.

رسالة

وقال : عندي رسالة للكابتن علي البليهي، هو لاعب كبير وخبرة، يا علي مش من حقك تقلل من قيمة أي نادي تلعب ضده، سالفة إني باخذ إجازة وبعدين رايحين هذي ما تنقال.

الوضع مصامخ

وتابع: أحب أقولك يا البليهي إذا الوضع مصامخ روس علي الحرام ما تفوز، كرة القدم ما تيجي بالهياط، بالمعطيات والاحترام، يعني نادي الهلال للحين ما فزت عليه، فريق يحترم، فريق في أي دقيقة وثانية يقدر يقلب النتيجة، إن شاء الله بعد المباراة اللي في الرياض نبالغ في الفرحة ونستأنس.

الوعد في الرياض

وأضاف: أقولها لك الزعيم ما يوقفه إلا زعيم نفسه، وفي الأخير ترا العين والهلال عينين في راس، وللناس اللي برا اللي فجأة صارت تشجع الهلال حقه مشروع له بس برضه أقوله لا تقلل من قيمة العين وآسيا تعرف من العين، الحين العين ما يلعب بمستواه يلعب بكبريائه، والوعد في الرياض بإذن الله ، وعلي البليهي اقلع عنك الهياط.