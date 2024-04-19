شكرا لمتابعة خبر عن تجمع مكة يشارك بـ5 اختراعات لتحسين الطرق العلاجية بمعرض جنيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يشارك تجمع مكة المكرمة الصحي بخمس اختراعات تساهم في تحسين الطرق العلاجية للمرضى بشكل مباشر وغير مباشر، وتحقيق استراتيجية برنامج التحول الصحي الذي يهدف الى رفع جودة الخدمات الصحية مع خفض تكلفتها و المحافظة على استدامتها وتعزيز مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات الصحية وذلك بمشاركة 1000 مخترع يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم.

وحرص تجمع مكة المكرمة الصحي على عرض اختراعات المشاركين من منسوبيه وسط جمع كبير من المهتمين بالجانب الصحي والعلاجي إضافة إلى جهات الاختصاص لتعزيز مكانته التنافسية ضمن الابتكارات العالمية المشاركة بالمعرض ونقل التجارب العلمية وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة عبر إبراز مزايا الاختراعات المبتكرة للمساهمة في تطوير وتحسين طرق العلاج المستحدثة وتسخير التقنيات الحديثة في التوصل لأساليب علاجية للحالات المستعصية في ظل ما نحظى به من دعم وتمكين من حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما واهتمام ومتابعة من معالي وزير الصحة والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة لتحقيق استراتيجيات التحول الصحي في رفع كفاءة وجودة منظومة العمل لتحقيق الهدف الأسمى في الوصول بخدمات الرعاية الصحية الى أن نكون منظمة رعاية مسؤولة واستدامتها.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الحضور العلمي للجهات المشاركة في المحافل الدولية وإتاحة المزيد من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على الاختراعات المبتكرة ومناقشة المشاريع العلمية لاسيما في الحقل الطبي والعلاجي.

الجدير بالذكر أن معرض جنيف الدولي يعد من أكبر معارض ومسابقات الاختراعات في العالم، ويشهد إقبالا كبيرا ومشاركات واسعة من جامعات وجهات بحثية ومخترعين في مختلف المجالات.