شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير اليوم يتفقد مراكز وقرى بأبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفقّد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير اليوم، عددًا من المراكز والقرى الواقعة شمال مدينة أبها.

وتقدّم الأمير تركي بن طلال جموع المصلين لأداء صلاة الجمعة بجامع قرية آل الشاعر في مركز بلّحمر، وعقب ذلك، قام بزيارة مجلس نائب آل الشاعر سعيد بن عبدالله بن عائض الأحمري، تلبية لدعوته والتقى عددًا من الأهالي.

وقدم الأهالي، في كلمة ألقاها الشيخ ناصر بن عايض الأحمري خلال المجلس، شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على ما توليه لكل مواطن ومقيم في كل جزء على أرض الوطن من اهتمام ودعم مستمرين للارتقاء بكل ما من شأنه تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار في كافة أرجاء المملكة.

وأشار إلى أن هذه الزيارة حملت في طياتها الخير وسط الأجواء الماطرة التي تشهدها المنطقة مختتماً حديثه بقوله:

” المرء الطيب يلحقه الأثر الطيب أينما كان”.