تراند اليوم : الأميرة ريما بنت طلال تنشر تغريدة جديدة عن الأمير النائم "الوليد بن خالد " بالمستشفى

صحيفة الخليج 365: نشرت الأميرة ريما بنت طلال على صفحتها الشخصية في منصة " إكس " ، صورة جديدة للأمير النائم " الوليد بن خالد بن طلال " على فراشه بالمستشفى وأرفقتها بصورة له وهو طفل صغير في الذكرى العشرين للحادث المأساوي الذي تعرض له .

وعلقت الأميرة ريما على الصورة ، قائلة " مر عشرون سنة على وجودك في المستشفى .. روحك الجميلة وقلبك الطاهر لم يغيبا عن قلوبنا لحظة . استودعتك حبيبي الوليد بن خالد عند الله الذي لا تضيع ودائعه" .

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه".