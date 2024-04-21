شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 35 فعالية.. انطلاق "أسبوع البيئة" في المملكة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل فعاليات أسبوع البيئة في السعودية

نشر المعرفة البيئية

أسبوع البيئة في السعودية

الدمام - شريف احمد - تحت شعار "تعرف بيئتك؟" تحتفل المملكة في الثامن والعشرين من أبريل الجاري بأسبوع البيئة 2024، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة.ويتضمن أكثر من 35 فعالية بيئية متنوعة؛ بهدف نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة البيئية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.ويأتي "أسبوع البيئة" تعزيزًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، لرفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع والقطاعات المختلفة وتحفيزهم للالتزام بالسلوكيات المثالية تجاه البيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأهمية القضايا البيئية، وتنمية حس المسؤولية البيئية بالمجتمع.ويشتمل أسبوع البيئة على أكثر من 35 فعالية بيئية في جميع مناطق ومدن المملكة، تتضمن ورش عمل ودورات تدريبية، ومحاضرات توعوية، وأنشطة ميدانية؛ منها التشجير ونظافة المتنزهات والشواطئ، إلى جانب الحملات التوعوية في مختلف وسائل الإعلام.وأشارت إلى إقامة معرض بيئي يهدف إلى توعية زواره في مختلف مناطق المملكة ببيئاتهم المحلية، والسلوكيات البيئية الصحيحة التي يجب ممارستها للحفاظ على استدامة مواردها.هذا إلى جانب تخصيص مساحات عرض للجهات المشاركة؛ لإبراز جهودها في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ونشر المعرفة البيئية، والسعي إلى تفعيل الشراكات المتنوعة للمحافظة على البيئة.وأشادت الوزارة بالدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة، وتفاعله الإيجابي من خلال التزامه بالسلوكيات الصحيحة التي تساهم في تنميتها.ولفتت إلى ارتفاع نسبة الأسر المهتمة بالمواضيع المتعلقة بالبيئة لـ (84.11%)، مما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بالمملكة، وذلك في إطار رؤية 2030، التي جعلت حماية البيئة وتعزيز استدامتها من أهم مستهدفاتها.ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في فعاليات الأسبوع، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنمية البيئية وسط المجتمع؛ للوصول إلى بيئة خضراء نظيفة، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.و يعد "أسبوع البيئة" مناسبة وطنية اعتمدت بقرار من مجلس الوزراء، تهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتـحـقـيـق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث بمختلف أنـواعـه.وينفذ خلال الفعالية الكثير من الفعاليات والبرامج والمبادرات خلال هذا الأسبوع، في كافة أنحاء المملكة.