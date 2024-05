إنقاذ حياة معتمر خمسيني من جلطة قلبية حادة بمدينة الملك عبدالله الطبية

أخبار متعلقة

بوقت قياسي لايتجاوز 40 دقيقة

#مدينة_الملك_عبدالله_الطبية تُنقذ حياة معتمر خمسيني من جلطة قلبية حادة. pic.twitter.com/0FjokvIfQm — مدينـة المـلك عبـدالله الطبيـة (@KAMC_MAKKAH) April 22, 2024

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة معتمر باكستاني في العقد الخامس من العمر بعدما داهمته جلطة قلبية حادة أثناء أدائه شعيرة الطواف في وقت قياسي واحترافية عالية.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه خلال قيام المريض بأداء مناسك العمرة شعر بألم شديد بمنطقة الصدر ليتم نقله الى مستشفى الحرم والقيام بالفحوصات والأشعات اللازمة.تبين تعرض المعتمر لجلطة حادة بعضلة القلب تتطلب تحويله العاجل لانقاذ حياته، حيث تم التواصل حسب الآلية المتبعة بمثل هذه الحالات بين قطاعات التجمع الصحي مع المدينة الطبية عبر خدمة الخط الساخن ونقل المريض عبر الإسعاف، حيث فعّلت المدينة الطبية البرتوكول العلاجي بشكل عاجل والتي كان لها الأثر الفعال لإنقاذ حياة المريض في سباق مع الزمن وهو ما تتطلبه مثل هذه الحالات.وأضاف، أن الفريق الطبي قام على الفور بتجهيز المريض وإجراء قسطرة لشرايين القلب وفتح الشرايين ووضع دعامات، بسرعة قياسية واحترافية خلال 41 دقيقة تكللت بالنجاح، حيث تم وضع المريض تحت العناية المركزه للقلب وتماثلت حالته للشفاء وتم خروجه وهو بتمام الصحة والعافية.وعبر المريض الباكستاني بتأثر عن عميق شكره وامتنانه لما لمسه من اهتمام كبير وسرعة التعامل مع حالته الحرجه وعن جودة الخدمات الطبية المقدمة سائلًا المولى عز وجل بأن يحفظ المملكة حكومة وشعبا لما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن في شتى المجالات.