السعودية | بتنافس أكثر من 270 مشاركًا.. وزارة النقل والخدمات اللوجستية تقيم الحفل الختامي لجائزة الإبداع في نسختها الثانية.. والجاسر يكرم الفائزين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع في نسختها الثانية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وقيادات المنظومة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار. وشهد الحفل تكريم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر الفائزين بالجائزة، التي شھدت وصول 40 مشاركة للمرحلة النهائية من إجمالي 100 مشاركة من أصل 270 متنافسًا، عبر 6 مسارات شملت: مسار الإبداع في تعزيز تكامل أنماط النقل، ومسار الإبداع في استدامة قطاع النقل، ومسار الإبداع في تحسين السلامة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومسار الإبداع في تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومسار الإبداع في تبني التقنيات الحديثة وأساليب النقل المستقبلية، ومسار الإبداع في تحسين بيئة العمل وأداء الأعمال في قطاع النقل. وتضمن الحفل الختامي تكريم 9 مشارَكات فائزة على ثلاث فئات: الذهبية، والفضية، والبرونزية.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تهدف من خلال إطلاق هذه الجائزة إلى تمكين المواهب الوطنية ودعم الابتكار لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، واستقراء المستقبل وإيجاد حلول إبداعية مستدامة تخدم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وخلق بيئة تنافسية مثمرة على مستوى المنظومة وصولًا لتنفيذ المشاريع والبرامج في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030.