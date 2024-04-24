الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

وفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع في تقريره اليومي عن حالة الطقس، أن هناك احتمالية استمرار تساقط زخات مطرية مصحوبة بالرعد وذلك على نطاق متوسط إلى خفيف. كما ستكون هناك رياح نشطة في بعض المناطق بما في ذلك جازان وعسير والباحة، وقد تمتد هذه الحالة أيضًا إلى بعض المناطق الجبلية في منطقة مكة المكرمة. ومن جهة أخرى، ستستمر الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار في بعض المناطق من الشرقية والرياض.

وأفاد التقرير أيضًا بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح من 10 إلى 30 كم/ساعة في الشمال، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح من 10 إلى 28 كم/ساعة في المنطقة الوسطى، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح من 12 إلى 35 كم/ساعة في الجنوب. وسيتراوح ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر، وسيكون البحر هادئ الأمواج. بالنسبة لخليج العرب، ستكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح من 10 إلى 30 كم/ساعة في الشمال والوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح من 10 إلى 28 كم/ساعة في الجنوب. وسيتراوح ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر.