تراند اليوم : شاهد..صور من الأقمار الصناعية تكشف تشكل بحيرات في مناطق دبي بعد هطول الأمطار الغزيرة

صحيفة الخليج 365: أظهرت صور الأقمار الصناعية تشكل بحيرات في مدينة دبي بعد أن شهدت في الأيام الأخيرة هطولات مطرية غير مسبوقة.

وأوضحت الصور التي التقطها القمر الصناعي "لاندسات 9"، عندما مر فوق المنطقة للمرة الأولى منذ العواصف، أن بعض المناطق ظلت مغمورة بالمياه يوم 19 أبريل الجاري.

وأظهرت الصور التي تم التقاطها في ذلك اليوم باستخدام القمر الصناعيOLI-2 ، الفيضانات في منطقة جبل علي، على بعد 35 كيلومترا جنوب غرب دبي.