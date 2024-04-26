القبض على مواطن أساء للذات الإلهية

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مواطن أساء للذات الإلهية، وتوثيق ذلك في محتوى مرئي ونشره. وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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