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إغاثة غزة.. وصول طائرة المساعدات السعودية الـ48 إلى العريش

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واس - العريش 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 48، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وتحمل على متنها مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

إغاثة غزة

وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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