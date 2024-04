شكرا لقرائتكم خبر عن إغاثة غزة.. وصول طائرة المساعدات السعودية الـ48 إلى العريش والان نبدء بالتفاصيل

إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول الطائرة السعودية الـ 42 إلى العريش#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/1oSEaku9tF pic.twitter.com/9O9kyLq1Kn — صحيفة اليوم (@alyaum) March 22, 2024

إغاثة غزة

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 48، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.وتحمل على متنها مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.