شكرا لقرائتكم خبر عن إغاثة غزة.. وصول طائرة المساعدات السعودية الـ48 إلى العريش والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 48، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وتحمل على متنها مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وتحمل على متنها مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
إغاثة الشعب الفلسطيني.. وصول الطائرة السعودية الـ 42 إلى العريش#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) March 22, 2024
للتفاصيل..https://t.co/1oSEaku9tF pic.twitter.com/9O9kyLq1Kn