30 مليون مكالمة.. "الوطني للعمليات الأمنية" يكشف إنجازاته خلال 2023

مراكز العمليات الأمنية الموحدة

جائزة ملتقى "أبشر"

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، 30,136,146 اتصالًا خلال عام 2023.وبلغ عدد الاتصالات الاستفسارية والخدمية 26,148,420 اتصالًا، وأحيل 3,987,726 اتصالًا مروريًا وإنسانيًا للجهات المعنية لمعالجتها، و1,127,829 اتصالًا خلال موسم حج عام 1444هـ.يأتي هذا ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام الأنظمة المتطورة التي يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.وقدم المركز خلال العام مشاركات ومعارض بإجمالي 19 معرضًا تعريفيًا وتوعويًا بالخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها رقم الطوارئ الموحد (911) للمواطنين والمقيمين والزائرين كافةً وبعدة لغات. عام من الإنجازات. وخلالها استعرض تجارب حية عبر الواقع الافتراضي لأحد مراكز (911) ونموذجًا لكيفية استقبال البلاغات عبر الأنظمة الأمنية المتقدمة.كما حصل على جائزة ملتقى "أبشر" التاسع في تحليل البيانات باستخدام الخرائط الحرارية.