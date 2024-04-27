‏الصحة تكشف التطورات الصحية للمصابين بالتسمم الغذائي في مطعم بالرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تعافي 6 أشخاص من بين 35 حالة تسمم غذائي تعرض لها أشخاص في مدينة الرياض.

وأكد الدكتور العبدالعالي في تغريدة له على منصة “إكس” أن الحالات الست تلقت الرعاية الصحية اللازمة وخرجت من المستشفى بحالة صحية جيدة.

وأوضح أن جهود التقصي الوبائي والتعاون مع الجهات المعنية ساهمت في تقليل مخاطر الإصابة واكتشاف معظم الحالات، مشيرًا إلى أن 35 حالة ما زالت قيد المتابعة الطبية، منها 28 حالة في العناية المركزة.

وختم الدكتور العبدالعالي تغريدته بالتأكيد على أهمية الحصول على المعلومات والنصائح والإرشادات من المصادر الرسمية فقط.

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