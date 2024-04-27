شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقتين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم، من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تستمر حتى هذا الموعد.. تنبيه من #أمطار غزيرة على #المدينة_المنورة#اليوم | #حالة_الطقس | @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) April 26, 2024
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طقس جازانكما نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.