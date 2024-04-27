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"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقتين

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واس- حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏
وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.‏ للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس جازان

كما نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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