"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقتين

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم، من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.‏كما نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.