شكرا لمتابعة خبر عن جامعة حائل: اشتراط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للقبول السنوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة حائل ممثله بعمادة القبول والتسجيل عن اشتراط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للتخصصات النظرية للمسار الشرعي وإدارة الأعمال في المرحلة الثانوية للقبول السنوي للعام الجامعي 1446 هـ.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم احتساب النسبة الموزونة بناءً على معدل الثانوية العامة، ودرجة القدرات العامة، ودرجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية.

ودعت جميع الطلبة الرغبين في الالتحاق بالجامعة إلى ضرورة التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي حسب المسار الدراسي في المرحلة الثانوية، مبينة أن هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني للقياس قد أتاحت التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي للمسار الشرعي ومسار إدارة الأعمال.