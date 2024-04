شكرا لقرائتكم خبر عن "واحة الإعلام" تستعرض مشروعات المملكة الكبرى بالمنتدى الاقتصادي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

واحة الإعلام

مشروعات المملكة الكبرى

5 نسخ سابقة

الدمام - شريف احمد - تقيم وزارة الإعلام، النسخة السادسة من "واحة الإعلام" في منطقة "فيا رياض"، خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الجاري، بالتزامن مع استضافة الرياض لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.وتعد "واحة الإعلام" إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية من خلال توظيف التقنية الحديثة في دعم تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها المملكة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتقام "واحة الإعلام" على مساحة 1500 ألف متر مربع، وتضم عددًا من المشروعات الوطنية الكبرى ضمن معرض الرؤية بمشاركة كل من: وزارة الرياضة ، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز الإقامة المميزة، وشركة الدرعية، وشركة روشن، والشريك الرقمي شركة زين السعودية ، والشريك الإعلامي, الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. وتحتوي الواحة على 4 مناطق وهي: منطقة الحفاوة السعودية، ووادي الواحة، ومعرض الرؤية، ومنطقة التصوير الفوري.وتسعى وزارة الإعلام من خلال الواحة إلى إتاحة الفرصة للزائرين من المسؤولين والإعلاميين للاطلاع على المشروعات الوطنية التي تجمعها الواحة والاستفادة من التقنيات الحديثة والنماذج التفاعلية التي يتم من خلالها استعراض تلك المشروعات لتقديم المعلومات المناسبة عنها والاطلاع عليها عن قرب، والتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة على الاستفسارات، والإسهام في التعريف بها بشكلٍ دقيق.وتستعرض الواحة نماذجًا تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى عبر تقنيات متطورة تتيح للجميع الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسليط الضوء عليها ضمن تغطيات المنتدى الإعلامية.ومن المتوقع أن تستقبل الواحة أكثر من 700 زائر من المسؤولين المشاركين من مختلف الدول الإقليمية والدولية المشاركة في المنتدى، وما يزيد على (150) وسيلة إعلامية، وإعلاميين من مختلف دول العالم.يذكر أن هذه النسخة هي السادسة من واحة الإعلام، وتفتتح بها هذا العام 2024 بعد إقامة 5 نسخ سابقة خلال العام الماضي 2023 في ثلاث دول مختلفة، وبحضور محلي ودولي.وأقيمت النسخة الأولى بالتزامن مع القمة العربية 32 في جدة 18 و19 مايو 2023م، والنسخة الثانية بالتزامن مع ندوة الحج السنوية الكبرى 20 إلى 22 يونيو 2023م، والثالثة في العاصمة الهندية نيودلهي 9 إلى 11 سبتمبر 2023 بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند.كما أقيمت الرابعة في العاصمة الرياض بالتزامن من استضافة المملكة للقمم الأفريقية والعربية والإسلامية من 9 إلى 11 نوفمبر 2023، فيما تمت النسخة الخامسة في باريس بالتزامن مع اختيار الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030، وذلك في 26 إلى 28 نوفمبر 2023.