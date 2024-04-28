"واحة الإعلام" تستعرض مشروعات المملكة الكبرى بالمنتدى الاقتصادي العالمي

تسليط الضوء على المشروعات الكبرى بـ #المملكة.. أهم نتائج ترشيح مشروع #واحة_الإعلام ضمن جائزة الأمم المتحدة #اليوم #وزارة_الإعلام @media_ksa

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