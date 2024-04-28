باشرت سفارة المملكة لدى مصر، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالتين طبيتين حرجتين لمواطنين اثنين، رجل وامرأة، من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجهما في المملكة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين.



كانت هذه تفاصيل خبر نقل حالتين حرجتين لمواطنين من القاهرة إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.