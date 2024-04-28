تفاصيل تنفيذ القصاص بحق قاتل في المنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق المدعو عبدالسلام أحمد مهدي شداد، يمني الجنسية، وذلك في المنطقة الشرقية.

كان شداد قد أقدم على قتل المواطن السعودي بدر بن محمد بن صالح الشمري، إثر خلاف بينهما، حيث أطلق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، ووجهت إليه التهمة بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة.

وبعد ثبوت إدانته، صدر بحقه حكم القتل قصاصًا، وتم تأييده من محكمة الاستئناف والعليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم.

ونفذ حكم القتل قصاصًا في 24 أبريل 2024.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

كما حذرت الوزارة كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم، مؤكدة أن العقاب الشرعي سيكون مصيره.