شكرا لقرائتكم خبر منصة أعمال لتلبية احتياجات المنتجين وصناع المحتوى بالمناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوفر الهيئة أستديوهات تلفزيونية وإذاعية مجهزة بالكامل بمساحات مختلفة، منها أكبر أستديو في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة الداعمة للمنتجين والمصورين والمخرجين، بما يلبي احتياجات عملهم، ويمكنهم من استخدام الوسائل الإبداعية والتقنية الحديثة التي تمتلكها، مشيرة إلى أنها تمتلك علاوة على ذلك مسرحا تلفزيونيا، ومعدات تصوير احترافية، وطواقم فنية، وأكثر من مليون مادة أرشيفية واستبيانات واستطلاعات رأي، وشبكة من المراسلين التلفزيونيين في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب مراكز متخصصة في إنتاج المواد الإعلامية.
ودعت الهيئة، المقبلين على إنتاج وإخراج وتصوير الأعمال الإبداعية، من منتجين ومصورين ومخرجين، إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تزخر بها، خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://b2b.sba.sa.
ماذا توفر الهيئة لدعم المنتجين؟
- 39 أستديو تلفزيونيا.
- 50 أستديو إذاعيا.
- 13 قناة تلفزيونية وإذاعية.
- 27 عربة بث ونقل خارجي بجميع المناطق.
- عربات مزودة بـ 12 كاميرا.
- عربات أقمار صناعية للبث.
- كاميرات تصوير بتقنيات عالية.
- 90 أستديو تلفزيونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة أعمال لتلبية احتياجات المنتجين وصناع المحتوى بالمناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.