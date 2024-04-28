منصة أعمال لتلبية احتياجات المنتجين وصناع المحتوى بالمناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلبية لاحتياجات المنتجين وصناع المحتوى، أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون منصة خدمات قطاع الأعمال، المتخصصة في تأجير الأستديوهات الإذاعية والتلفزيونية، وعربات النقل والبث ومعدات التصوير، وذلك في جميع مناطق المملكة، إذ تعد مرجعا لكل ما يحتاجه المخرج والمنتج وصانع المحتوى.

وتوفر الهيئة أستديوهات تلفزيونية وإذاعية مجهزة بالكامل بمساحات مختلفة، منها أكبر أستديو في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة الداعمة للمنتجين والمصورين والمخرجين، بما يلبي احتياجات عملهم، ويمكنهم من استخدام الوسائل الإبداعية والتقنية الحديثة التي تمتلكها، مشيرة إلى أنها تمتلك علاوة على ذلك مسرحا تلفزيونيا، ومعدات تصوير احترافية، وطواقم فنية، وأكثر من مليون مادة أرشيفية واستبيانات واستطلاعات رأي، وشبكة من المراسلين التلفزيونيين في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب مراكز متخصصة في إنتاج المواد الإعلامية.

ودعت الهيئة، المقبلين على إنتاج وإخراج وتصوير الأعمال الإبداعية، من منتجين ومصورين ومخرجين، إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تزخر بها، خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://b2b.sba.sa.

ماذا توفر الهيئة لدعم المنتجين؟