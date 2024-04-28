تحقيق عاجل في حالات التسمم الغذائي بالرياض

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وكان أمير المنطقة قد وجه فور رصد حالات التسمم بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، مشددا سموه على ضرورة الحفاظ على جميع إجراءات السلامة.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أعلن عن تماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله.
وأشار إلى التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبيا متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة.
يشار إلى أن أطباء أكدوا أن التسمم الذي يسمى الوشيقي، يحدث عادة من تناول سموم بكتيريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة، ويسبب للمريض أعراض شلل في أعصاب الدماغ، مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد يتسبب بشلل في عضلات التنفس أيضا، فيحتاج المريض إلى تنفس صناعي، وله علاج بمضادات السموم.
حالات التسمم:
- رصدت في إحدى المنشآت التجارية بالرياض.
- اتخاذ التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده.
- توفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين.
- تماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية.
- متابعة 35 حالة منومة.
- 28 حالة في العناية المركزة.
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