شكرا لقرائتكم خبر تحقيق عاجل في حالات التسمم الغذائي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، على جميع الجهات المعنية بسرعة الرفع بنتائج الإجراءات التي تم اتخاذها حيال حالات التسمم الغذائي التي تم رصدها في إحدى المنشآت التجارية في مدينة الرياض.

وكان أمير المنطقة قد وجه فور رصد حالات التسمم بضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات حيال ما تم رصده، وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين، مشددا سموه على ضرورة الحفاظ على جميع إجراءات السلامة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أعلن عن تماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة بحمد الله.

وأشار إلى التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات بحمد الله، ويتم طبيا متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة.

يشار إلى أن أطباء أكدوا أن التسمم الذي يسمى الوشيقي، يحدث عادة من تناول سموم بكتيريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة، ويسبب للمريض أعراض شلل في أعصاب الدماغ، مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد يتسبب بشلل في عضلات التنفس أيضا، فيحتاج المريض إلى تنفس صناعي، وله علاج بمضادات السموم.

حالات التسمم: