شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: للمملكة إسهامات فاعلة في تعزيز التضامن الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في أعمال الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2024م، تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية" المنعقد في مدينة الرياض.
وذلك بمشاركة العديد من قادة وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، والمنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.
وأشار إلى الدور المحوري لأهداف المنتدى الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الدولية وتقوية خطوط التعاون والعمل الجماعي للتغلب على التحديات المتعددة، وبلورة حلول تعاونية لمجابهة الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.
وذلك بمشاركة العديد من قادة وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، والمنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.
الفعاليات والمبادرات العالميةوأعرب البديوي عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من خلال مساهمتها الفاعلة والبارزة على المستوى الإقليمي والدولي في تعزيز أواصر التضامن الدولي والتعاون البناء، ويتجلى ذلك في استضافتها الكريمة للعديد من الفعاليات والمبادرات العالمية والدولية للوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة، وتفعيل العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات الراهنة، ومعالجة الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والتنمية.
وأشار إلى الدور المحوري لأهداف المنتدى الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود الدولية وتقوية خطوط التعاون والعمل الجماعي للتغلب على التحديات المتعددة، وبلورة حلول تعاونية لمجابهة الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية.