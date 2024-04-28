«تعليم مكة» تحصد 7 ميداليات في أولمبياد أذكى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق طلاب إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أمس، 7 ميداليات في المرحلة النهائية للأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) بعد منافسة مع 298 طالبا وطالبة، وذلك في الحفل الختامي، الذي نظمته على مدى أشهر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم وذلك في مقر مؤسسة مسك (Misk Hub) بمدينة الرياض. يذكر أن عدد الطلبة الذين تنافسوا في هذه المرحلة من الأولمبياد 298 طالبا وطالبة، تأهلوا من بين عدد الطلبة المتقدمين للتسجيل البالغ عددهم 260 ألف طالب وطالبة سعوديين من المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة؛ بهدف تدريبهم في مجالات البرمجة التنافسية والذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف بناء القدرات الوطنية تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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