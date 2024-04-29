تحسين المشهد الحضري بالشرقية

زرعت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الرفيعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 800 شجرة أكاسيا جلوكا، و 12000 وردة بتوانيا وقطيفة، في طرق وشوارع الرفيعة والمراكز التابعة لها. وذلك استمرارًا لجهود أمانة المنطقة الشرقية، لتحسين المشهد الحضري، وبرامج أنسنة المدن، وجودة الحياة، بالمنطقة.

وأكدت الأمانة استمرارها في زيادة الغطاء النباتي وفق برامج تشجير الشوارع والطرق بجميع مدن ومراكز المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار متابعتها بعد الزراعة وتقديم الخدمات والبيئة المناسبة لها من ري وتسميد وترتيب وحمايتها من التلف والعبث.

وفي السياق ذاته، نفذت بلدية مدينة الظهران مؤخرًا، مبادرة تنظيف شاطئ الصدف بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، وغرفة الشرقية، وفريق ذا رويال التطوعي، بالتزامن مع يوم الأرض لزيادة الوعي بأضرار التلوث البلاستيكي على صحة الإنسان والبيئة.

وتهدف المبادرة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وتشجيع مرتادي الشواطئ على تحمل مسؤولية تنظيف الشاطئ بعد استخدامه وتركه نظيفًا، كما توفر بيئة مناسبة للزوار تمكنهم من الاستمتاع بجمال الشواطئ.