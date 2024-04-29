تراند اليوم : سخرت منه أمام الركاب.. شاهد: ردة فعل امرأة أمريكية على متن طائرة بعدما تفاجأت بأن زوجها لم يحجز لها في الدرجة الأولى

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول امرأة أمريكية من أصل إفريقي تسخر من زوجها على متن طائرة لعدم حجزه لها تذكرة درجة أولى في أول رحلة لهما.

وقالت السيدة وهي تصور مقطع فيديو لنفسها فور صعودها الطائرة وخلفها زوجها : هذه هي أول رحلة لنا معا ، أهلا يا أصحاب الدرجة الأولى ظننت أنه سيحجز لي تذكرة درجة أولى معكم لكنه كذب علي.

وتابعت وهي تضحك بسخرية: نحن في طريقنا إلى مقعد B38 لكن على الأقل هذه أول رحلة لنا، إنه يحاول انظروا إليه، انظروا إلى نفسكم يا أصحاب الدرجة الأولى وأنتم سعيدين بمقاعدكم المنفصلة وأهدوكم الماء من الآن.