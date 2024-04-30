شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة تطلق بطاقة نسك لحجاج الداخل والخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الحج والعمرة بإطلاقها بطاقة نسك لحجاج الداخل والخارج، مؤكدة أنها تميز الحجاج النظاميين بالشعائر الدينية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه يتم تسليم البطاقة من خلال مكاتب الحج بعد إصدار التأشيرة، لحجاج الخارج، أما حجاج الداخل فيتم تسليمها لهم من خلال مقدمي الخدمات بعد إصدار التصريح.

وأفادت أنها تحتوي على معلومات شاملة عن الحاج، وهي إلزامية للدخول والحركة والتنقل في المشاعر، كما تتوفر منها نسخة رقمية على تطبيق نسك وتوكلنا.