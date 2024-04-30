السعودية | جمعية ألزهايمر تعقد عموميتها في الحصاد الخامس عشر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

عقدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اجتماع عموميتها الخامس عشر العادي في الدورة الرابعة (عن بعد) بعنوان الحصاد الخامس عشرعند الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الثلاثاء 21 شوال1445هـ الموافق 30أبريل 2024م

يُعد هذا الاجتماع مطلباً سنويا و أساسيا لاستعراض مسيرة عمل الجمعية بحضور ومشاركة من اعضاء العموم للتعرف عن قرب على مشاريعها وبرامجها، ليتم الاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية.

إنّ اجتماع الجمعية الخامس عشر هذا سيستعرض في جلسته كلمة ترحيبية واستعراض برامج ومشاريع الجمعية للسنة المالية المنتهية 2023م تقدمها صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية في مسارات التحول والتمكين (مساعي، ايراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع) وعرض شامل عن برامج ومشاريع الجمعية التي تندرج ضمن هذه المسارات وأقيمت على مدار عام 2023م.

ثم يليها استعراض الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2024م ومستهدفات الخطة القادمة تقدمها سعادة الأستاذة رنا المرعي المدير التنفيذي للجمعية، ومن ثم يتم رفع اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام 2023م يقدمها شركة توازن محاسبون ومراجعون قانونيون المكتب الممثل للجهة الإشرافية ويمثلها سعادة الأستاذ عبدالله عطيش ، واستعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024م تقدمها شركة بيكرتيلي م.ك.م وشركاه محاسبون قانونيون ويمثلها سعادة الأستاذ تركي العتيبي.

وبالمقابل وضمن نطاق الحوكمة والشفافية والالتزام تم مباركة اعضاء العموم بحصول الجمعية على درجة التقييم بنسبة 100 بالمئة لهذا العام، وتعيين المكتب المحاسبي لعام 2024م وعدد من القرارات التفويضية للمجلس واسماء المرشحين للدورة الرابعة لحين الموافقة.

وفي ختام الجلسة أعلنت الجمعية توقيع عدد من الاتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشركائها بالعطاء وهما كالتالي : المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية و جمعية كبار السن الأهلية.

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