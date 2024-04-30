السعودية | “سبل” تحقق المركز السابع عالمياً بين 185 دولة ضمن جائزة الأداء والعناية بخدمة العملاء للاستعلامات الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت مؤسسة البريد السعودي “سبل”, المركز السابع على مستوى العالم من بين 185 دولة، ضمن جائزة الأداء والعناية بخدمة العملاء للاستعلامات الدولية EMS من الاتحاد البريدي العالمي UPU لعام 2023م، وذلك تجسيداً لإستراتيجيتها نحو إيجاد قيمة مضافة لعملائها في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، وتأكيداً على التزامها بتطبيق أفضل المعايير والمتطلبات الدولية.

كما يأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسة النجاحات المتوالية لسبل، وسعيها الحثيث لدعم وتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة للارتقاء بجودة الأداء، وتحسين الكفاءة التشغيلية على جميع الأصعدة، وذلك في إطار دورها الرئيسي لتحقيق مستهدفات خطط التحول الوطني تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويسعى البريد السعودي “سبل” بصفته مشغلاً وطنياً في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، ليصبح الخيار الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، حيث يتميز بقدراته التشغيلية فائقة الجودة، وإمكانياته العالية التي جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة، وذلك في إطار مساهمته لتحقيق التطلعات الوطنية لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً اتساقاً مع رؤية المملكة 2030.