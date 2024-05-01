السيول تطلق الإنذار الأحمر وتحذيرات من السفر برا

بينما تواصلت الأمطار مجددا على منطقة نجران ومعظم محافظاتها وقراها، أطلق المركز الوطني للأرصاد 4 إنذارات حمراء متتالية على نجران وشرورة وخباش وبدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة، محذرا من استمرار هطول الأمطار بغزارة شديدة، وتصاحبها أتربة مثارة وعواصف ترابية ورياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وقد شهدت المنطقة أامطارا غزيرة ومتواصلة، صاحبتها زخات من البرد، وسبقتها موجة غبار كثيفة حدت من الرؤية. كما جرت السيول من الجبال والأودية، وتساقطت كميات كبيرة من البرد غطت مساحات واسعة من رمال الصحاري.

الدراسة عن بُعد

رفع المركز الوطني للأرصاد مستوى جاهزيته والتنسيق مع الجهات المسؤولة، محذرا من الظواهر الجوية المصاحبة، خصوصا الرياح الشديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد. ونصح المركز المواطنين والمقيمين بتأجيل السفر برا إن لم تكن هناك ضرورة قصوى.

وقد أعلنت إدارة التعليم بمنطقة نجران تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة «مدرستي»، الثلاثاء، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصا على سلامة الجميع. كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية، لتكون عبر منصة «البلاك بورد».

طرق رئيسية

شهدت منطقة المدينة المنورة خلال اليومين الماضيين هطولا للأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وسجلت محافظة العيص شمال المدينة أعلى كمية لهطول الأمطار بـ 62ملم. ولفت المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد، حسين القحطاني، إلى تسجيل المسجد النبوي 19 ملم، وتفاوت كميات الأمطار على منطقة المدينة ما بين متوسطة وغزيرة. وأكد أن المركز رفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية.

وقد تدخلت فرق أمانة المنطقة، وكذلك النقل، سريعا عقب هطول الأمطار، لسحب المياه في الطرق الرئيسية، وفتح المناهل. كما عملت فرق أمانة المنطقة على مباشرة الأعمال مع بداية الحالة وفق الخطط المعدة لذلك، وتنظيف أغطية المناهل، ومتابعة تصريف المياه من قِبل العمال، وضمان انسيابية تصريف المياه، وإجراء جولات طول مدة الحالة من فرق الطوارئ.

وشهدت أمس أجزاء من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية هطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.