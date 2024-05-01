تراند اليوم : ‏"هيئة النقل" تعلن إيقاف نشاط أحد تطبيقات نقل الركاب .. وتحذر من 4 مخالفات

صحيفة الخليج 365: قررت الهيئة العامة للنقل، إيقاف نشاط أحد تطبيقات نقل الركاب؛ بسبب عدم الالتزام بالأنظمة واشتراطات الربط التقني.

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة X إن قرار إيقاف تطبيق نقل الركاب، يهدف لحماية حقوق المستفيدين وتقديم بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك في المملكة.

وأكدت الهيئة على عدم عمل السائقين غير السعوديين في تطبيقات نقل الركاب، والالتزام بالمواصفات المعتمدة للسيارات العاملة في النشاط.

وطالبت بإيقاف أي سائق يلغي 5 طلبات بعد قبولها خلال الشهر الواحد، مع ضرورة إظهار الوجهة النهائية للراكب قبل قبول الطلب.