تراند اليوم : "شيء مخجل ماحدث ".. شاهد : رئيس نادي الاتحاد يخرج عن صمته ويكشف سبب الخسارة للمرة السابعة من الهلال

صحيفة الخليج 365: أعرب أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه في المباراة أمام نادي الهلال، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، بنصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الحائلي، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج أكشن مع وليد المذاع علي فضائية أم بي سي أكشن: "نعتذر لجمهور الاتحاد، لكنه شيء مخجل أن نتعرض لهذه الأخطاء التحكيمية".

وتابع الحائلي: "لم يعد لدينا ما نبكي عليه، بعد خروج فريقنا من كأس الملك".

وأضاف: "كانت هذه الهزيمة السابعة أمام الهلال في الموسم الحالي، وكنا نأمل أن تكون الأمور أفضل، لكن الأخطاء التحكيمية لها تأثير وحرمتنا من الفوز".

وأوضح رئيس الاتحاد: "زادت قوة الهلال 150% وضعف الاتحاد 150%، كيف عرف محمد الشيخ أن الدعم بين الأندية متساوٍ؟".