فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على المنطقة الإدارية

ويهدف القرار إلى تمكين الطلاب والطالبات من البحث عن المسارات العلمية المناسبة لهم، وتوفير فرص المنافسة العادلة على المقاعد الجامعية في كافة الجامعات الحكومية حول المملكة.
كما يأتي قرار المجلس ضمن منظومة القرارات والتشريعات التطوريرية التي يعمل المجلس على إقرارها بالتنسيق مع الجامعات وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
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