تنافس لتحويل الأفكار لمشاريع إبداعية بجامعة طيبة

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- بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مسابقة «طيبة ثون» الابتكارية بنسختها الثانية والتي تنظمها جامعة طيبة بالمدينة المنورة في مرحلتها الأخيرة تنافس 192 مشروعا في أربعة مسارات رئيسة بالمسابقة، مما يشكل فرصة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مبتكرة، تسهم في التنمية العلمية والمعرفية بالمنطقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مسابقة «طيبة ثون» الابتكارية بنسختها الثانية والتي تنظمها جامعة طيبة بالمدينة المنورة في مرحلتها الأخيرة تنافس 192 مشروعا في أربعة مسارات رئيسة بالمسابقة، مما يشكل فرصة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مبتكرة، تسهم في التنمية العلمية والمعرفية بالمنطقة. وبلغ مسار الأفكار والمشاريع الإبداعية 58 مشروعا، و33 مشروعا لمسار الأبحاث العلمية وبراءات الاختراع، و19 مشروعا لمسار التصميم والفنون، فيما تجاوزت مشاريع التخرج 80 مشروعا. وتضمنت المسابقة 200 جلسة إرشادية، و7ورش عمل في عدة مجالات، إضافة إلى أكثر من 1600 مستفيد من المعسكر التدريبي بالجامعة.

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