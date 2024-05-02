تراند اليوم : شاهد.. أب يعذب ابنه ويعض رأسه أثناء ممارسة الرياضة حتى الموت

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو أب يجبر ابنه البالغ من العمر 6 سنوات على الركض على جهاز المشي لأنه "سمين للغاية"، مما أدى لوفاة الطفل متأثرا بإصابات في مدينة نيوجيرسي الأمريكية.

قتل الطفل

وتم اتهام الأب الذي يدعى كريستوفر غريغور (31 عاما) بتعريض سلامة طفله كوري ميتشولو للخطر والقتل من الدرجة الأولى.

وقال المحققون إن لقطات المراقبة من مركز اللياقة البدنية في مجمع شقق غريغور تظهر كوري وهو يركض على جهاز المشي بينما يزيد والده السرعة.

عض رأس الطفل

وفي الفيديو، يتعثر الصبي ويسقط عدة مرات وهو يحاول مواكبة سرعة الجهاز، ويمكن رؤية غريغور وهو يمسك كوري من قميصه، ويقوم بعض رأس الطفل.

الغثيان وضيق التنفس

وبعد أسبوعين، قال غريغور إنه أحضر ابنه إلى المستشفى بعد أن استيقظ الصبي من قيلولة وهو يتعثر، ويتلعثم في كلماته، ويعاني من الغثيان وضيق التنفس. تم أخذ كوري لإجراء فحص بالأشعة المقطعية حيث أصيب بنوبة صرع ثم مات مباشرة.

وأظهر تشريح الجثة أن سبب الوفاة: إصابات حادة مع كدمات في القلب والكبد مع التهاب حاد وتعفن الدم.