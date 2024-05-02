تراند اليوم : شاهد: المواطن الذي وجد نساء أغراب داخل شقته المهجورة يروي تفاصيل جديدة ويكشف رد فعل ولي أمرهم عندما قابله

صحيفة الخليج 365 : كشف المطور العقاري الذي تفاجأ بسكان أغراب داخل منزله في حائل تفاصيل الاستيلاء على منزله وتأجيره لعائلة مصرية وتوثيق العقد في منصة إيجار.

وقال المطور العقاري شجاع المطبح في تصريح للإخبارية :" الموضوع وما فيه إن أنا عندي شقق وفلل سكنية للبيع ونسبة قليلة منها للإيجار، وهذا الموقع تحديداً جلست 4 أيام ما مريت عليه فقولت أمر أشوفه".

وأضاف:" تفاجأت بسيارة متوقفة أمام المبنى، دخلت ودقيت الباب وسمعت صوت حريم، وردوا عليا وقالوا حنا حريم ما نقدر نفتح لك، قلت لهم افتحوا لي هذا بيتي".

وتابع:" بعدما خرجوا لي قالوا لي إنهم مستأجرين، وصدمت أكثر لما قالوا لي حنا معانا عقد إيجار، وموثق من منصة إيجار، ودافعين 18 ألف ريال وتأمين ومصاريف سعي، يعني بلغ المجموع 22 ألف ريال".

واستطرد:" كلموا ولي أمرهم ولما جاء شرحت له الأمر، ما رد علي، وقال لهم لموا أغراضكم وغادروا، ولاحظت أن أقفال البيت كلها متغيرة".

واختتم:" تواصلوا معي هيئة العقار، وبيتابعوا الإجراءات".