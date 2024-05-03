السعودية | «الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ38 مئوية.. والسودة الأدنى

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ38 مئوية.. والسودة الأدنى والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 38 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ10 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 38، المدينة المنورة 36، جدة 34، الرياض والمجمعة 33 درجة مئوية.
وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن تبوك وينبع 32، أبها 22، الباحة 21، السودة 18 درجة مئوية.
وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 10، أبها 13، الباحة 14، الرياض 20، المدينة المنورة 22، جدة 24، مكة المكرمة 25 درجة مئوية.