الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يحقق المزيد من الأهداف-توقعات اليوم 7-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-07 05:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر البلاتين توفّر العزم الإيجابي الناتج عن اتحاد المؤشرات الرئيسية ليحافظ على فرص استئناف الهجوم الصاعد بمهاجمته حاليا للمقاومة الممتدة نحو 1630.00$ بهدف إيجاد منفذ لتحقيق مكاسب جديدة قد تمتد قريبا نحو 1660.00$ و1690.00 على التوالي.

 

نود التذكير بأن ثبات الدعم المستقر عند 1525.00$ يشكل عامل أساسي لتأكيد السيناريو الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, بينما كسر هذا الدعم سيجبر السعر على تفعيل المسار التصحيحي الهابط ليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 1480.00$ و1440.00$ قبل أي محاولة لاستئناف الهجوم الصاعد.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1575.00$ و 1660.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

