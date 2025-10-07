سعر اليورو مقابل الين يستمر بالارتفاع-توقعات اليوم 7-10-2025

استغل سعر البلاتين توفّر العزم الإيجابي الناتج عن اتحاد المؤشرات الرئيسية ليحافظ على فرص استئناف الهجوم الصاعد بمهاجمته حاليا للمقاومة الممتدة نحو 1630.00$ بهدف إيجاد منفذ لتحقيق مكاسب جديدة قد تمتد قريبا نحو 1660.00$ و1690.00 على التوالي.

نود التذكير بأن ثبات الدعم المستقر عند 1525.00$ يشكل عامل أساسي لتأكيد السيناريو الصاعد بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, بينما كسر هذا الدعم سيجبر السعر على تفعيل المسار التصحيحي الهابط ليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 1480.00$ و1440.00$ قبل أي محاولة لاستئناف الهجوم الصاعد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1575.00$ و 1660.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع