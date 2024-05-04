شكرا لقرائتكم خبر عن الحملات الميدانية تضبط 19662 مخالفًا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

ضبط المخالفين

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - تستمر الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة.وخلال الفترة من 25 إبريل إلى 1 مايو 2024 أسفرت الحملات عن النتائج التالية:بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19662) مخالفًا، منهم (12436) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4464) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2762) مخالفًا لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1233) شخصًا (31%) منهم يمنيو الجنسية، و(65%) إثيوبيو الجنسية، و(04%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (96) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.وتم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (53084) وافدًا مخالفًا، منهم (48583) رجلاً، و(4501) امرأة.وأحيل (44524) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2952) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (15200) مخالف.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.