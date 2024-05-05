السعودية | أمير منطقة الجوف يزور قيادة حرس الحدود بمحافظة القريات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء السبت، قيادة حرس الحدود بمحافظة القريات، وكان في استقباله قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء معيض بن دغش آل سعيد القحطاني.

واطّلع سموّه خلال زيارته على معرض قيادة حرس الحدود بالمنطقة بين الحاضر والماضي، والمعرض المصاحب والخاص بعرض الأسلحة الحديثة والأنظمة الحرارية، منوهًا بما يحظى به قطاع حرس الحدود من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وأشار سموه إلى كفاءة وبسالة رجال حرس الحدود، وجميع القطاعات العسكرية الذين يضحّون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم الملك والوطن، معربًا عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والمنجزات التي حقّقوها، وجهودهم في حماية الحدود البرية التي تقع في نطاق عمل القيادة، سائلاً الله العليّ القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وازدهارها، وأن يحفظها من كلّ مكروه.