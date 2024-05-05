السعودية | الأرصاد” توقعات بهطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار – بمشيئة الله – يومي الأحد والاثنين من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض.

تشمل التوقعات الرياض العاصمة ومحافظات الدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء، ومرات، والمزاحمية، وضرما، والدرعية وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح.

من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.