الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز، من المتوقع أن تستمر هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق نجران وجازان وعسير، مع رياح نشطة تثير الأتربة والغبار. كما قد تمتد هذه الحالة الجوية إلى بعض المناطق في الرياض والشرقية، وقد تشمل الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

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