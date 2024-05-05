شكرا لمتابعة خبر عن أراضي محمية الملك سلمان الملكية تحتضن بيئة خصبة وتنوع نباتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلعب النباتات في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية دورًا أساسيًا في إعادة تدوير العناصر الغذائية والحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة، حيث تحتوي المحمية على ما يزيد عن 550 نوعًا من النباتات المختلفة، وأبرزها: الطلح، والعوسج، والغضى، والطرفا الرتم، والأرطى، والروثة، والرمث، والعاذر، والقيصوم ، والشيح.

وتحرص هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على حماية وتعزيز الغطاء النباتي وضمان استدامته.

ويأتي ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لدعم وزيادة الرقعة الخضراء وتنمية التنوع النباتي في المحمية، وذلك من خلال إشراك المجتمعات المحلية وتفعيل الأعمال التطوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المحلي ذات الصلة.

وأيضًا ومن خلال مبادرات رائدة على رأسها مبادرة السعودية الخضراء، كما تسعى جاهدة لتحقيق الرؤية الواعدة للمملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وحفظها للأجيال المقبلة.