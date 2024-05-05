تراند اليوم : بالفيديو: محمد عبده ينعى الأمير بدر بأغنية.. ويكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج الكيماوي

صحيفة الخليج 365: نعى الفنان محمد عبده، الراحل الأمير والشاعر بدر بن عبدالمحسن، بأغنية وأوضح حالته الصحية، بعدما كشف سابقاً عن إصابته بالسرطان.

بداية تعاونهما

وقال محمد عبده خلال برنامج تفاعلكم على قناة العربية:" تقابلت مع حبيبي بدر الله يرحمه في أواخر الستينيات، في مسرح التلفزيون وكنت مع الأستاذ إبراهيم خفاجي في هذه الفترة، ولكنني وجدت في هذا الشاعر مستقبل الكلمة الحديثة المتطورة".

الكلمة المنفتحة على كل الأجيال

وأضاف:" كذلك وجدت معه الكلمة المنفتحة على كل الأجيال والأعمار، وممكن نعمل منها خامة موحدة للأغنية السعودية، اتفقنا على أن نتقابل ونتعاون، وقابلته في لندن وقلت له إن عندي برنامج، خلينا ناخذ منك عربون يا بدر على التعاون".

وتابع:" في عام 1973 سوينا عمل سوى صدى كبير في العالم العربي، اللي هو لا تردين الرسايل إيش أسوي بالورق وكل معنى للمحبة زاد فيها واحترق، ثم توالت الأغاني الجميلة بيننا".

أغنية رثاء