شكرا لقرائتكم خبر معرض للتعريف بآلية تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستعرض الوزارة للزوار، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماتها الالكترونية، والتعريف بآلية تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة 50% والمادة 75 من نظام المرور، والتوعية بأبرز مسببات الحوادث على الطرقات، وحث قائدي المركبات على الالتزام بالقوانين والأنظمة.
من جهة اخرى تشارك وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر السعودي الدولي السادس للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى 7 مايو في الرياض.
ويستعرض جناح وزارة الداخلية لزوار المعرض، الخدمات والتقنيات المستخدمة في السلامة والصحة المهنية للقطاعات الأمنية، وممارسات تحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات، وتجربة الوزارة في تلقي البلاغات الأمنية والإنسانية من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وأبرز الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.
معرض وزارة الداخلية:
- تعزيز السلامة المرورية.
- الالتزام بقواعد السير على الطرق.
- حفظ الأرواح وحماية الممتلكات.
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخدماتها.
- التعريف بآلية تخفيض غرامات المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض للتعريف بآلية تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.