شكرا لقرائتكم خبر عرض فيلم «أحلام العصر» بمهرجان أفلام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتضمن مشاركة المؤسسة جناحا خاصا في سوق الإنتاج لعرض برامجها ومبادراتها، والتواصل مع المواهب السعودية من مختلف أرجاء المملكة، وعرض فيلم «أحلام العصر» المدعوم من صندوق البحر الأحمر، وهو ثاني تجربة سينمائية للأخوين قدس، ويشارك في بطولته عدد من المواهب السعودية.
ورعاية منحة لأفضل سيناريو فيلم سعودي.
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