شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة طالبات ورواد أعمال.. اختتام فعاليات المعسكر الريادي في جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الابتكار وريادة الأعمال، بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، يوم أمس الأحد، 5 مايو 2024م، فعاليات المعسكر الريادي، الذي نظَّمه المركز بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في المكتبة المركزية بالجامعة؛ وذلك بهدف خلق بيئة ريادية بين أعضاء هيئة التدريس، والطالبات من خلال ورش العمل واللقاءات. التوعية بمجال تطوير أفكار العمل وجاء انعقاد "المعسكر الريادي" بوصفه برنامجًا رياديًا مكثّفًا، لتوعية وتدريب المشاركين على بناء وبلورة أفكارهم، والعمل على تطويرها وتجهيزها لتصميم نموذج العمل الأولي، ومشاركة أبرز الدراسات والأدوات التي تحتاجها تلك الأفكار لتتحول إلى مشاريع ريادية قائمة؛ من خلال منهجية عملية موجهة إلى أصحاب الأفكار وفِرق العمل.

واستهدف المعسكر الذي انطلق في 28 أبريل الماضي، طالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بجامعة الأميرة نـورة، وروّاد الأعمال، متضمنًا حزمة من البرامج والأنشطة، من بينها خمس ورش تدريبية حول: أساسيات ريادة الأعمال، والتفكير التصميمي، ونموذج العمل التجاري (BMC)، ونموذج العمل الأولي (MVP)، ومهارات العرض على المستثمرين.

ويأتي ذلك ضمن عناية مركز الابتكار وريادة الأعمال بتقديم معسكرات تسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تطوير ابتكارات، وإعداد جيل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.