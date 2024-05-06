تراند اليوم : هل أي تراضي في تقسيم التركات بين الورثة يجيزه القضاء؟.. بالفيديو.. محامي يُجيب ويحدد الشروط

صحيفة الخليج 365: تحدث المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمد الجذلاني، عن التراضي في تقسيم التركات بين الورثة وهل يجيزه القضاء أم لا.

وقال المستشار القانوني، خلال حديثه ببرنامج "يا هلا"، إن النظام حدد التراضي بألا يكون في حال وجود قصر، وإذا وجدوا عند تقسيم التركة لا يجوز القسمة إلا عن طريق القضاء لضمان حقوقهم.

وأضاف: "إذا كانت التركة بها وصية أو وقف تكون القسمة عن طريق المحكمة، وهناك كثير من العوائل يقومون بقسمة التركة رضائيا".